17/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 17-02-2026 13:26

Moradora denuncia risco de desabamento em prédio no Cabo de Vialonga

A estrutura de um prédio no Cabo, em Vialonga, apresenta sinais de degradação grave, com infiltrações, bolores e riscos para a segurança dos moradores.

A estrutura do prédio do lote 28, na Rua do Bairro Nascente, no Cabo, em Vialonga, encontra-se comprometida. O edifício apresenta infiltrações de água, bolores, água a cair sobre os contadores de electricidade, presença de insectos, zonas insalubres e resíduos de obras atirados pela janela por um dos moradores.

A fracção de Cláudia Vaz apresenta buracos no tecto, queda de estuque, a casa de banho está praticamente inutilizável e o chão encontra-se descoberto. A moradora teme que a casa lhe venha a cair em cima ou que alguma parede do prédio possa desabar sobre os moradores. Já apresentou queixa junto da GNR, da Protecção Civil nacional e municipal, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da Junta de Freguesia de Vialonga.

Segundo a moradora, o condomínio do prédio, que inclui também fracções camarárias, tem vindo a desvalorizar a gravidade da situação.

