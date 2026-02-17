uma parceria com o Jornal Expresso
17-02-2026

Tempestade deixou Marco Narciso sem casa em Arruda dos Vinhos

Marco Narciso perdeu praticamente tudo após a derrocada da sua casa em Lapão, Arruda dos Vinhos.

Marco Narciso perdeu praticamente tudo no dia 4 de Fevereiro, quando a tempestade fez ruir as paredes da sua casa na localidade de Lapão, em Arruda dos Vinhos. A casa é antiga e estava a ser construída aos poucos pelo próprio, mas agora, Marco ficou sem tecto e está a dormir num dos contentores disponibilizados pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos aos desalojados.

Os amigos criaram uma conta bancária para ajudar Marco e têm sido solidários, lançando também uma página através das redes sociais.

Marco Narciso sublinha que não foi o único na localidade a ficar nesta situação, referindo que pelo menos oito casas ficaram inabitáveis, para além de várias garagens e armazéns.

