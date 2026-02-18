uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 18-02-2026 15:44

Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém

1 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
2 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
3 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
4 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
5 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
6 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
7 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
8 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
9 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
10 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
11 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
12 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
13 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
14 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
15 / 15
Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Há quase 50 anos que Artur Fonseca guarda a memória do mundo rural numa garagem em Secorio. Aos 80 anos, continua à espera que as promessas políticas saiam do papel e que o seu espólio ganhe portas abertas ao público antes que seja tarde demais.

Numa garagem discreta em Secorio, nos arredores de Santarém, o tempo não passa. Ali acumulam-se alfaias agrícolas, carros de bois, bicicletas antigas, balanças, ferramentas de ofícios desaparecidos e centenas de objectos que contam a história de uma ruralidade que marcou gerações. Mais do que uma colecção, é uma vida inteira reunida por Artur Fonseca, que no dia em que celebrou 80 anos abriu as portas a O MIRANTE com orgulho, mas também com uma mágoa antiga: o museu rural prometido continua por concretizar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar