19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 19-02-2026 17:03

Chamusca saiu à rua para jogar ao quartão

Chuva não trava tradição: Chamusca saiu à rua para jogar ao quartão
Nem a chuva que caiu ao longo do dia impediu a Chamusca de cumprir uma das suas tradições mais acarinhadas. Na Quarta-feira de Cinzas, a vila voltou a sair à rua para o jogo do quartão, num convívio que juntou dezenas de participantes e terminou com o simbólico Enterro do Galo.

Nem o céu carregado demoveu a Chamusca. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de Fevereiro, a vila voltou a cumprir a tradição em mais uma edição do jogo do quartão, que culminou com o simbólico Enterro do Galo. O dia começou à mesa, como manda a regra. Na sede do Grupo Dramático Musical, 91 inscritos juntaram-se para o tradicional almoço de bacalhau com grelos, num ambiente de confraternização que aqueceu o corpo antes da romaria pelas ruas da vila.

Entre os participantes esteve o presidente da câmara, Nuno Mira, presença assídua há vários anos.

