Paulo Ramiro: uma vida dedicada à mecânica com honestidade e seriedade

Fundador da oficina e serviço de reboques Ramiro & Ramiro, em Alpiarça, Paulo Ramiro construiu um negócio familiar assente na honestidade e no trabalho contínuo, mas alerta para a falta de mão de obra qualificada e para os desafios crescentes do sector automóvel.

Paulo Ramiro nasceu e cresceu em Alpiarça, onde, em 1996, fundou com os pais a empresa Ramiro & Ramiro. Criado entre o campo e a mecânica, herdou do pai o gosto pelos motores e os valores da honestidade e do trabalho, embora tenha começado por aprender noutra oficina antes de criar o próprio negócio. Aos 51 anos, lidera uma estrutura que realiza cerca de 500 serviços por ano e 18 pedidos de reboque por dia.

Entre desafios técnicos que o motivam e a pressão constante de um sector exigente, aponta problemas como a concorrência desleal, as tabelas desajustadas das seguradoras e a dificuldade em atrair jovens para a profissão. Apesar das dificuldades, afirma que o negócio continua a crescer e a atrair clientes de fora da vila. No futuro, admite abrandar o ritmo, mas mantém a convicção de que é possível ganhar a vida com honestidade e respeito, princípios que orientam tanto a empresa como a forma como quer ser lembrado.