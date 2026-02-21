As imagens falam por si num espaço onde cada vez menos profissionais se sentem confortáveis a trabalhar.

Tribunais de Loures e Vila Franca de Xira com condições indignas e terceiro mundistas

É neste estado deplorável e condições de terceiro mundo, como as imagens mostram, que funciona a Comarca de Lisboa Norte, sediada em Loures e que abrange também o tribunal de Vila Franca de Xira.

Há salas inutilizadas, os magistrados trabalham em salas a cheirar a mofo e sem condições e, na generalidade, a maior parte dos profissionais está cansada de trabalhar em más condições.

Nem as baterias dos computadores portáteis dos juízes, a maioria com mais de uma década de uso, já não conseguem manter os aparelhos em funcionamento.

Os profissionais estão esgotados e as condições dos edifícios, em particular Loures e VFX, não contribuem para o bem-estar de quem ali trabalha.

Na tarde de sexta-feira, 20 de Fevereiro, O MIRANTE acompanhou a reunião do conselho consultivo da comarca, onde foi apresentado o relatório referente a 2025.

Estiveram presentes representantes das forças policiais, das diferentes ordens profissionais e autarcas.

A comitiva foi convidada a visitar as condições em que funciona o tribunal de Loures.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.