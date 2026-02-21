uma parceria com o Jornal Expresso
21/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 21-02-2026 13:17

Tribunais de Loures e Vila Franca de Xira com condições indignas e terceiro mundistas

Tribunais de Loures e Vila Franca de Xira com condições indignas e terceiro mundistas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As imagens falam por si num espaço onde cada vez menos profissionais se sentem confortáveis a trabalhar.

É neste estado deplorável e condições de terceiro mundo, como as imagens mostram, que funciona a Comarca de Lisboa Norte, sediada em Loures e que abrange também o tribunal de Vila Franca de Xira.

Há salas inutilizadas, os magistrados trabalham em salas a cheirar a mofo e sem condições e, na generalidade, a maior parte dos profissionais está cansada de trabalhar em más condições.

Nem as baterias dos computadores portáteis dos juízes, a maioria com mais de uma década de uso, já não conseguem manter os aparelhos em funcionamento.

Os profissionais estão esgotados e as condições dos edifícios, em particular Loures e VFX, não contribuem para o bem-estar de quem ali trabalha.

Na tarde de sexta-feira, 20 de Fevereiro, O MIRANTE acompanhou a reunião do conselho consultivo da comarca, onde foi apresentado o relatório referente a 2025.

Estiveram presentes representantes das forças policiais, das diferentes ordens profissionais e autarcas.

A comitiva foi convidada a visitar as condições em que funciona o tribunal de Loures.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar