Bombeiros de Samora Correia ministram workshop de suporte de vida pediátrico

Mais de setenta pessoas participaram numa acção de formação que contribui para salvar vidas.

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia ministraram, este domingo, mais um workshop de suporte de vida pediátrico. A iniciativa contou com mais de setenta participantes de várias áreas profissionais, incluindo a área da educação.

"O conhecimento faz a diferença para salvar vidas", sublinhou Bruno Pereira, comandante adjunto, que leccionou a parte teórica do workshop.

Os Bombeiros de Samora Correia defendem uma cultura de segurança na comunidade e apostam na formação. Em breve, irão abrir as inscrições para formação em primeiros socorros.

