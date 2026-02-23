uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 23-02-2026 21:29

Antigo Colégio de Tomar transformado em incubadora de empresas

Antigo Colégio de Tomar transformado em incubadora de empresas
Apresentação do projecto decorreu na tarde de segunda-feira, 23 de Fevereiro.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, acompanhado pelo restante executivo municipal, apresentou na tarde de segunda-feira, 23 de Fevereiro, o projecto para o futuro do antigo Colégio Nuno Álvares.

O piso zero do edifício vai ser transformado no CNA – Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, uma incubadora de empresas. O espaço vai dispor de oito gabinetes, áreas comuns e um estúdio de produção de conteúdos.

