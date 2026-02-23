O MIRANTE TV | 23-02-2026 21:29
Antigo Colégio de Tomar transformado em incubadora de empresas
Apresentação do projecto decorreu na tarde de segunda-feira, 23 de Fevereiro.
O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, acompanhado pelo restante executivo municipal, apresentou na tarde de segunda-feira, 23 de Fevereiro, o projecto para o futuro do antigo Colégio Nuno Álvares.
O piso zero do edifício vai ser transformado no CNA – Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, uma incubadora de empresas. O espaço vai dispor de oito gabinetes, áreas comuns e um estúdio de produção de conteúdos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar