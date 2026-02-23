Liga de futebol feminino ao rubro: golos, empates e afirmações na 5.ª jornada

A quinta jornada da Liga Feminina CAF O MIRANTE confirmou o equilíbrio e a intensidade que têm marcado a competição. Entre empates emocionantes e vitórias expressivas, a luta pelos primeiros lugares adensa-se e deixa claro que, este ano, cada ponto pode fazer a diferença.