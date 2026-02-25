EVOA é um património natural em VFX que não se pode afundar

O Estuário do Tejo voltou a ser palco de descoberta e reflexão. Na manhã de 22 de Fevereiro, o grupo informal “Tejo a Pé” levou cerca de meia centena de participantes ao EVOA, em Vila Franca de Xira, para uma caminhada pelos trilhos onde a natureza e a ciência se cruzam. O percurso começou junto ao Centro Interpretativo e conduziu o grupo à Lagoa Principal e à Lagoa Rasa, com paragens estratégicas nos observatórios. Entre binóculos e máquinas fotográficas, observaram-se algumas das mais de 300 espécies de aves que utilizam o estuário como refúgio, 80 das quais aquáticas. A visita foi acompanhada por vários guias, entre eles Vítor Encarnação, voluntário há cerca de três anos, antigo técnico do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que destacou a procura constante do espaço por escolas e visitantes individuais.