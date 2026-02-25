O MIRANTE TV | 25-02-2026 14:59
EVOA é um património natural em VFX que não se pode afundar
Cerca de 50 participantes percorreram as lagoas do EVOA e ouviram alertas sobre aeroporto, ilhas submersas e risco sísmico na região do Vale do Tejo.
O Estuário do Tejo voltou a ser palco de descoberta e reflexão. Na manhã de 22 de Fevereiro, o grupo informal “Tejo a Pé” levou cerca de meia centena de participantes ao EVOA, em Vila Franca de Xira, para uma caminhada pelos trilhos onde a natureza e a ciência se cruzam. O percurso começou junto ao Centro Interpretativo e conduziu o grupo à Lagoa Principal e à Lagoa Rasa, com paragens estratégicas nos observatórios. Entre binóculos e máquinas fotográficas, observaram-se algumas das mais de 300 espécies de aves que utilizam o estuário como refúgio, 80 das quais aquáticas. A visita foi acompanhada por vários guias, entre eles Vítor Encarnação, voluntário há cerca de três anos, antigo técnico do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que destacou a procura constante do espaço por escolas e visitantes individuais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar