O MIRANTE TV | 26-02-2026 13:02
Cheias devastam Caneiras: idosos entre os mais afectados pelos prejuízos
As recentes cheias nas zonas ribeirinhas do rio Tejo provocaram fortes prejuízos na aldeia das Caneiras. A água invadiu grande parte das habitações, destruindo paredes, mobília e bens pessoais. Muitos dos moradores são idosos e vivem agora momentos de enorme dificuldade. Entre perdas materiais, a comunidade enfrenta um cenário de reconstrução e incerteza.
