O MIRANTE TV | 26-02-2026 12:09

Parque ribeirinho de Santarém: de costas ou de barriga o projecto é para avançar

Presidente da Câmara de Santarém revelou na feira de turismo BTL, em Lisboa, que a requalificação da frente ribeirinha entre a Ribeira de Santarém e Alfange é para ser feita neste mandato.

“De costas ou de barriga”, o projecto para regeneração da zona ribeirinha de Santarém “vai mesmo acontecer” neste mandato autárquico e o Parque Natura Tejo vai mesmo ser uma realidade. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante a inauguração do stand do município na BTL, em Lisboa, onde o projecto do arquitecto Luís Ribeiro foi mais uma vez apresentado.
O autarca apontou mesmo prazos para as etapas que é necessário cumprir até haver obras no terreno, prevendo que o concurso público para a empreitada seja lançado ainda este ano e que a adjudicação e consequente início da intervenção possa avançar no segundo semestre de 2027. O investimento, estimado em 7 milhões de euros, pretende transformar a frente ribeirinha da cidade num espaço de desporto e lazer ainda durante este mandato.
“Não concebo que Santarém não desfrute do seu rio Tejo. Temos um património natural aos nossos pés que não tem sido aproveitado do ponto de vista turístico nem para criar qualidade de vida”, afirmou João Leite, sublinhando que o município está empenhado em concretizar uma intervenção que considera “estratégica”.
O autarca considerou que o potencial natural do concelho não tem sido aproveitado nas últimas décadas, lembrando que o turismo é hoje “uma arma importantíssima” para o desenvolvimento territorial. Segundo o autarca, o Parque Natura Tejo prevê uma intervenção assente em engenharia natural, com estruturas em madeira, evitando o uso de betão. O projecto inclui ainda passadiços capazes de resistir a períodos de cheia, zonas de estadia e novas ligações ao espaço urbano. A requalificação da frente ribeirinha deverá ter um “efeito multiplicador”, potenciando habitação, comércio e restauração, tendo João leite adiantado que nos próximos tempos haverá “boas notícias” sobre investimentos privados na Ribeira de Santarém.

Na sessão intervieram também o arquitecto Luís Ribeiro e o presidente da Entidade regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos.

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    25-02-2026
    19-11-2025
    08-10-2025
    10-11-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
