27-02-2026
Associação Cultural de Linhaceira é a Personalidade do Ano Cultura pelo trabalho de proximidade
A Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira é a Personalidade do Ano na área da Cultura e, na entrega do prémio atribuído por O MIRANTE, o presidente da direcção, José Guido, disse ser com honra e emoção que recebeu a distinção, mostrando-se satisfeito por ter um jornal que olha para o trabalho desenvolvido pela associação. O prémio foi entregue esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.
