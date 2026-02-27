Associação Cultural de Linhaceira é a Personalidade do Ano Cultura pelo trabalho de proximidade

A Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira é a Personalidade do Ano na área da Cultura e, na entrega do prémio atribuído por O MIRANTE o presidente da direcção, José Guido, disse ser com honra e emoção que recebeu a distinção.