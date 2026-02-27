uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 27-02-2026 08:30

Associação de Ginástica de Santarém distinguida pela dinamização da ginástica na região
O MIRANTE distinguiu a Associação de Ginástica de Santarém como Personalidade do Ano na área do Desporto, por ser uma referência no país no desenvolvimento da modalidade, em várias vertentes, com duas dezenas de clubes. A presidente, Ana Varejão, agradeceu aos antigos dirigentes, famílias e ginastas que fazem parte da vida da associação. O prémio foi entregue numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém, na tarde desta quinta-feira, 26 de Fevereiro.

