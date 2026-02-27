O MIRANTE TV | 27-02-2026 08:30
Associação de Ginástica de Santarém distinguida pela dinamização da ginástica na região
O MIRANTE distinguiu a Associação de Ginástica de Santarém como Personalidade do Ano na área do Desporto, por ser uma referência no país no desenvolvimento da modalidade, em várias vertentes, com duas dezenas de clubes.
O MIRANTE distinguiu a Associação de Ginástica de Santarém como Personalidade do Ano na área do Desporto, por ser uma referência no país no desenvolvimento da modalidade, em várias vertentes, com duas dezenas de clubes. A presidente, Ana Varejão, agradeceu aos antigos dirigentes, famílias e ginastas que fazem parte da vida da associação. O prémio foi entregue numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém, na tarde desta quinta-feira, 26 de Fevereiro.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar