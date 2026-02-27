uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 27-02-2026 12:30

CRIB promove a inclusão e é distinguido com o Prémio do Ano Cidadania

CRIB promove a inclusão e é distinguido com o Prémio do Ano Cidadania
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente, instituição que tem sido pioneira na promoção da inclusão, foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano Cidadania, numa iniciativa de O MIRANTE.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente, instituição que tem sido pioneira na promoção da inclusão, foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano Cidadania, numa iniciativa de O MIRANTE. Catarina Pinheiro Vale, presidente da direcção, sublinhou que, numa altura em que se questionam os valores da cidadania e da entrega ao outro, é um orgulho olhar para os utentes da instituição e perceber que são felizes. O prémio foi entregue esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar