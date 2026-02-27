O MIRANTE TV | 27-02-2026 12:30
CRIB promove a inclusão e é distinguido com o Prémio do Ano Cidadania
O Centro de Recuperação Infantil de Benavente, instituição que tem sido pioneira na promoção da inclusão, foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano Cidadania, numa iniciativa de O MIRANTE.
O Centro de Recuperação Infantil de Benavente, instituição que tem sido pioneira na promoção da inclusão, foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano Cidadania, numa iniciativa de O MIRANTE. Catarina Pinheiro Vale, presidente da direcção, sublinhou que, numa altura em que se questionam os valores da cidadania e da entrega ao outro, é um orgulho olhar para os utentes da instituição e perceber que são felizes. O prémio foi entregue esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar