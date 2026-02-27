O MIRANTE TV | 27-02-2026 11:30
Espírito voluntário está bem vivo na Casa do Povo de Arcena, Prémio do Associativismo
A presidente da instituição, que desenvolve um trabalho meritório na mobilização social, cultural e desportiva da localidade do concelho de Vila Franca de Xira, destacou na cerimónia, no Convento de S. Francisco, em Santarém, que o espírito voluntário permanece bem vivo na colectividade
O prémio Personalidade do Ano na área do Associativismo, atribuído por O MIRANTE, foi entregue esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, à Casa do Povo de Arcena. A presidente da instituição, que desenvolve um trabalho meritório na mobilização social, cultural e desportiva da localidade do concelho de Vila Franca de Xira, destacou na cerimónia, no Convento de S. Francisco, em Santarém, que o espírito voluntário permanece bem vivo na colectividade e agradeceu a grandeza de alma de todos os que passaram pela instituição.
