Espírito voluntário está bem vivo na Casa do Povo de Arcena, Prémio do Associativismo

A presidente da instituição, que desenvolve um trabalho meritório na mobilização social, cultural e desportiva da localidade do concelho de Vila Franca de Xira, destacou na cerimónia, no Convento de S. Francisco, em Santarém, que o espírito voluntário permanece bem vivo na colectividade