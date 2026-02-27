O MIRANTE TV | 27-02-2026 14:30
João Heitor defendeu ética ao receber prémio Personalidade do Ano Política
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que quebrou a hegemonia partidária no município desde as primeiras eleições livres e está a gerir a câmara em condições adversas, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Política.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que quebrou a hegemonia partidária no município desde as primeiras eleições livres e está a gerir a câmara em condições adversas, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Política, na cerimónia desta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém. O autarca afirmou estar na política de forma discreta, mas sempre com o objectivo de melhorar, acrescentando que não liga a críticas, usando antes a sua energia para a causa pública.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar