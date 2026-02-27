João Heitor defendeu ética ao receber prémio Personalidade do Ano Política

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que quebrou a hegemonia partidária no município desde as primeiras eleições livres e está a gerir a câmara em condições adversas, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Política.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que quebrou a hegemonia partidária no município desde as primeiras eleições livres e está a gerir a câmara em condições adversas, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Política, na cerimónia desta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém. O autarca afirmou estar na política de forma discreta, mas sempre com o objectivo de melhorar, acrescentando que não liga a críticas, usando antes a sua energia para a causa pública.