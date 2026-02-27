Leitão Amaro anuncia em Santarém novas e importantes medidas de apoio à comunicação social partilhe no Facebook A publicação obrigatória de algumas decisões dos municipios nos jornais locais e regionais, e a abertura de um concurso público para a distribuição de jornais e outras publicações em todo o território nacional, foram duas de várias medidas anunciadas pelo Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na cerimónia das Personalidades do Ano de O MIRANTE, realizada ontem, 26 de Fevereiro, em Santarém.

Governo aprovou um conjunto de medidas consideradas estruturais para reforçar a sustentabilidade da comunicação social, com especial incidência na imprensa regional e local. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, durante a cerimónia das Personalidades do Ano promovida por O MIRANTE em Santarém na tarde de quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarem. Entre as principais decisões, Leitão Amaro deu conta que o Conselho de Ministros aprovou a obrigatoriedade de publicitação, na comunicação social regional e local, de deliberações municipais e de projectos financiados por fundos europeus com impacto nas comunidades. A medida, segundo o governante, visa reforçar a transparência e assegurar que as decisões com efeitos locais são divulgadas através de órgãos profissionais de proximidade. No âmbito eleitoral, ficou também decidido que os tempos de antena nas campanhas nacionais passam a incluir a aquisição de espaço nas rádios locais. Outra das novidades prende-se com o apoio aos serviços da Agência Lusa. O Governo quer disponibilizar dois milhões de euros para permitir descontos no acesso aos conteúdos da agência por parte dos órgãos regionais e locais, prevendo ainda um mecanismo de compensação que valorize conteúdos produzidos localmente e partilhados com a Lusa.

