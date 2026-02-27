O MIRANTE TV | 27-02-2026 13:30
Manuela Ralha, a autarca que não faz política de gabinete, é Personalidade do Ano
A vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, é a Personalidade do Ano na área da Política e recebeu o prémio atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, em Santarém. A autarca, a primeira em cadeira de rodas a exercer um cargo executivo no país, realçou que não chegou onde chegou por causa da deficiência, mas com a deficiência. Na cerimónia, no Convento de S. Francisco, Manuela Ralha sublinhou que nunca fez política apenas nos gabinetes, mas sim andando na rua.
