Manuela Ralha, a autarca que não faz política de gabinete, é Personalidade do Ano

A vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, é a Personalidade do Ano na área da Política e recebeu o prémio atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, em Santarém.