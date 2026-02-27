uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 27-02-2026 12:40

Novo Renault Clio surpreendeu tudo e todos na cerimónia das Personalidades do Ano

A sexta geração do utilitário da Renault não passou despercebida no Convento de São Francisco durante a cerimónia das Personalidades do Ano 2025 de O MIRANTE.

A Roques Vale do Tejo voltou a associar-se às Personalidades do Ano de O MIRANTE e levou ao Convento de São Francisco, em Santarém, o novo Renault Clio, modelo que inaugura a sexta geração de um dos automóveis mais vendidos na Europa.
Pedro Laranjeira, responsável comercial do concessionário, descreve-o como “um rasgo total” face à geração anterior, destacando o novo design, a assinatura luminosa renovada e a forte aposta tecnológica. O modelo chega com três motorizações, incluindo a full hybrid E-Tech de 160 cv, e integra até 29 sistemas de ajuda à condução, além do sistema multimédia OpenR Link com Google integrado.
Com mais de 17 milhões de unidades vendidas em todo o mundo ao longo de 35 anos, o Clio entra agora numa nova fase, combinando eficiência, conectividade e ambição num segmento cada vez mais competitivo.

Leia a reportagem completa na próxima edição impressa de O MIRANTE

