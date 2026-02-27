uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 27-02-2026 18:30

Pacheco Pereira recebe prémio Personalidade do Ano enaltecendo o valor da imprensa no combate à mentira

Pacheco Pereira recebe prémio Personalidade do Ano enaltecendo o valor da imprensa no combate à mentira
O professor, historiador, político, cronista e comentador, mentor do maior arquivo privado português e provavelmente da Europa, a Ephemera, com sede na Vila da Marmeleira, concelho de Rio Maior, recebeu esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, o prémio Personalidade do Ano, atribuído por O MIRANTE. Pacheco Pereira recebeu o prémio perante centenas de convidados, na cerimónia realizada no Convento de S. Francisco, em Santarém, e sublinhou o papel da imprensa no combate à mentira, que hoje já não tem pernas curtas, mas pernas longas.

