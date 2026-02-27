O MIRANTE TV | 27-02-2026 10:30
Pedro Duarte realça o papel da imprensa regional ao receber o prémio Personalidade do Ano Nacional
O presidente da Câmara do Porto, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, que se destaca pela sua carreira profissional, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano Nacional. Pedro Duarte salientou o serviço público prestado pela imprensa livre e rigorosa e destacou o papel de O MIRANTE ao manter viva a tradição da imprensa regional portuguesa, quando recebeu a distinção na cerimónia que decorreu esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.
