27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 27-02-2026 10:30

Pedro Duarte realça o papel da imprensa regional ao receber o prémio Personalidade do Ano Nacional

Pedro Duarte realça o papel da imprensa regional ao receber o prémio Personalidade do Ano Nacional
O presidente da Câmara do Porto, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, que se destaca pela sua carreira profissional, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano Nacional.

O presidente da Câmara do Porto, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, que se destaca pela sua carreira profissional, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano Nacional. Pedro Duarte salientou o serviço público prestado pela imprensa livre e rigorosa e destacou o papel de O MIRANTE ao manter viva a tradição da imprensa regional portuguesa, quando recebeu a distinção na cerimónia que decorreu esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

