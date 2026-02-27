O MIRANTE TV | 27-02-2026 15:30
Personalidade do Ano Prestígio para o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes
O prémio Personalidade do Ano Prestígio foi entregue por O MIRANTE ao Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, na pessoa de Manuel Valamatos, presidente do Município de Abrantes.
O autarca afirmou que a distinção representa um reconhecimento da estratégia cultural assumida pelo município, numa cerimónia realizada no Convento de S. Francisco, em Santarém, esta quinta-feira, 26 de Fevereiro.
