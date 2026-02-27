Prémio Personalidade do Ano Vida entregue ao coronel Joaquim Correia Bernardo

O coronel Joaquim Correia Bernardo, um dos que esteve envolvido na preparação do 25 de Abril de 1974 e na intervenção da unidade militar de Santarém no golpe que derrubou a ditadura, foi distinguido esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, com o prémio Personalidade do Ano Vida.

O coronel Joaquim Correia Bernardo, um dos que esteve envolvido na preparação do 25 de Abril de 1974 e na intervenção da unidade militar de Santarém no golpe que derrubou a ditadura, foi distinguido esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, com o prémio Personalidade do Ano Vida, atribuído por O MIRANTE. O coronel recordou alguns episódios da “gaveta das memórias” e sublinhou que nunca encontrou razões para a continuação da guerra em Portugal, tendo em conta o sacrifício de vidas humanas, na cerimónia que decorreu no Convento de S. Francisco, em Santarém.