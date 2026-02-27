uma parceria com o Jornal Expresso
Rancho Folclórico de Alpiarça é Personalidade do Ano Cultura pelo exemplo

O prémio foi recebido com orgulho e encarado como um reconhecimento do trabalho, amor e dedicação à terra e à preservação da cultura popular.

A Personalidade do Ano na área da Cultura é o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça. O prémio, atribuído por O MIRANTE, foi entregue esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém, aos dirigentes da colectividade, que é uma das mais representativas do concelho de Alpiarça.
