O MIRANTE TV | 27-02-2026 16:30
Susana Feitor, Personalidade do Ano Excelência, recuperou memórias familiares
Na entrega do prémio, no Convento de S. Francisco, em Santarém, recordou as suas raízes e o sentido de missão com que desempenha o cargo na Fundação do Desporto, sublinhando que o desporto nos torna mais humanos.
A atleta de Rio Maior, uma referência na marcha, Susana Feitor, continua a trabalhar em prol do desenvolvimento do desporto como presidente da Fundação do Desporto e foi esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, galardoada por O MIRANTE com o prémio Excelência das Personalidades do Ano. Na entrega do prémio, no Convento de S. Francisco, em Santarém, recordou as suas raízes e o sentido de missão com que desempenha o cargo na Fundação do Desporto, sublinhando que o desporto nos torna mais humanos.
