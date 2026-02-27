O MIRANTE TV | 27-02-2026 09:30
União Desportiva de Santarém é a Personalidade do Ano na área do Desporto
O presidente do clube, Pedro Patrício, deixou o desafio ao Governo de distinguir os clubes formadores como património nacional, pelo trabalho que desenvolvem diariamente. A distinção foi entregue no Convento de S. Francisco, em Santarém.
A União Desportiva de Santarém é a Personalidade do Ano na área do Desporto, tendo recebido o prémio atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, pelo percurso que tem feito, destacando-se por não dever um cêntimo. O presidente do clube, Pedro Patrício, deixou o desafio ao Governo de distinguir os clubes formadores como património nacional, pelo trabalho que desenvolvem diariamente. A distinção foi entregue no Convento de S. Francisco, em Santarém.
