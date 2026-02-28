O MIRANTE TV | 28-02-2026 13:06
Parreira com três dias de festa volta a ser capital do cogumelo
Entre os aromas da serra e os sabores da terra, a Parreira volta a afirmar-se como capital do cogumelo, recebendo milhares de visitantes para três dias de gastronomia, música e tradição.
De 27 de Fevereiro a 1 de Março, a aldeia da Parreira, no concelho da Chamusca, celebra a 9.ª edição do Festival do Cogumelo. Durante três dias, o Recinto de Festas enche-se de tasquinhas, cozinha ao vivo, workshops e animação musical. O cogumelo é o grande protagonista, numa festa que junta produtores, empresários e apreciadores da boa mesa. No palco, Luís Trigacheiro, Syro e Rebeca garantem noites de grande animação, num evento que reforça a identidade e a economia local.
