01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 01-03-2026 17:26

Mais de 3 mil correram esta manhã em Vila Franca de Xira

A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX
Corrida das Lezírias teve uma das edições mais participadas da sua história.

João Alegria e Ana Machado foram os vencedores da edição deste ano da Corrida das Lezírias em Vila Franca de Xira, uma prova que bateu todos os recordes de participação, com 3.200 atletas inscritos.
A prova deste ano teve um cariz solidário, com a recolha de bens para ajudar a população do concelho vizinho de Arruda dos Vinhos, tendo cabido a Carlos Alves, presidente daquele município, dar o tiro de partida para a prova.
Este ano o evento contou também com a parceria do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que teve 40 colaboradores a participar e entregou um apoio financeiro à Mithós Histórias Exemplares de Vila Franca de Xira.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

