01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 01-03-2026 10:00

Marcos Esteves quer travar a perda de talentos por medo da Matemática

Director do Centro de Explicações Alpha, em Samora Correia, o jovem licenciado em Gestão acredita que muitos alunos abandonam áreas científicas não por falta de capacidade, mas por bloqueios criados ainda no ensino básico.

Tem 27 anos, nasceu em Castelo Branco, mas considera-se filho de Samora Correia. Foi aqui que cresceu, estudou e decidiu abrir, há três anos, o Centro de Explicações Alpha. Marcos Esteves transformou a paixão pela Matemática numa missão: provar que a disciplina não é um “bicho-papão” e que o medo não pode continuar a decidir o futuro dos alunos.
Desenvolveu métodos próprios de estudo que hoje aplica no acompanhamento aos seus alunos. O objectivo, garante, não é apenas subir notas, mas criar autonomia e confiança.
Para Marcos Esteves, a elevada taxa de negativas a Matemática no ensino básico é uma falha estrutural e não uma questão de falta de inteligência dos jovens. “Estamos a perder potenciais engenheiros, gestores ou profissionais qualificados porque desviam para outras áreas por medo da disciplina”, defende.
Convencido de que a educação precisa de mudanças profundas, acredita que nos próximos anos o país irá continuar a enfrentar escassez de professores, uma profissão que será necessariamente mais valorizada e bem paga.

