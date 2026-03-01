Marcos Esteves quer travar a perda de talentos por medo da Matemática

Tem 27 anos, nasceu em Castelo Branco, mas considera-se filho de Samora Correia. Foi aqui que cresceu, estudou e decidiu abrir, há três anos, o Centro de Explicações Alpha. Marcos Esteves transformou a paixão pela Matemática numa missão: provar que a disciplina não é um “bicho-papão” e que o medo não pode continuar a decidir o futuro dos alunos.

Desenvolveu métodos próprios de estudo que hoje aplica no acompanhamento aos seus alunos. O objectivo, garante, não é apenas subir notas, mas criar autonomia e confiança.

Para Marcos Esteves, a elevada taxa de negativas a Matemática no ensino básico é uma falha estrutural e não uma questão de falta de inteligência dos jovens. “Estamos a perder potenciais engenheiros, gestores ou profissionais qualificados porque desviam para outras áreas por medo da disciplina”, defende.

Convencido de que a educação precisa de mudanças profundas, acredita que nos próximos anos o país irá continuar a enfrentar escassez de professores, uma profissão que será necessariamente mais valorizada e bem paga.