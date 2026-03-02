Entre a cozinha e a sala: jovens à prova na Escola Profissional Vale do Tejo

Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo voltaram a transformar a aprendizagem em acção. Na gala de entrega de Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE também foram protagonistas na preparação e serviço a mais de quatro centenas de convidados.