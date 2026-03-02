O MIRANTE TV | 02-03-2026 16:14
Entre a cozinha e a sala: jovens à prova na Escola Profissional Vale do Tejo
Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo voltaram a transformar a aprendizagem em acção. Na gala de entrega de Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE também foram protagonistas na preparação e serviço a mais de quatro centenas de convidados. Falaram dos desafios da profissão, da importância do rigor e do trabalho em equipa, das lições que levam do curso e dos sonhos que já começam a ganhar forma. É um trabalho que pode ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.
