02/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 02-03-2026 16:14

Entre a cozinha e a sala: jovens à prova na Escola Profissional Vale do Tejo

Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo voltaram a transformar a aprendizagem em acção. Na gala de entrega de Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE também foram protagonistas na preparação e serviço a mais de quatro centenas de convidados. Falaram dos desafios da profissão, da importância do rigor e do trabalho em equipa, das lições que levam do curso e dos sonhos que já começam a ganhar forma. É um trabalho que pode ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.

    25-02-2026
    25-02-2026
    25-02-2026
    25-02-2026
    19-11-2025
    08-10-2025
