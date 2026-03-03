uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 03-03-2026 11:31

Expedição formativa desafiou alunos de Desporto de Natureza no rio Zêzere

Expedição formativa desafiou alunos de Desporto de Natureza no rio Zêzere
Nos dias 26 e 27 de fevereiro, 21 alunos do 3.º ano do curso de Desporto de Natureza e Turismo Ativo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior participaram numa expedição formativa em dois momentos distintos.

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, 21 alunos do 3.º ano do curso de Desporto de Natureza e Turismo Ativo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior participaram numa expedição formativa em dois momentos distintos. A primeira etapa ligou a Praia Fluvial das Fontes à Aldeia do Mato, com cerca de 12 quilómetros em canoagem e stand up paddle. No segundo dia, o grupo percorreu aproximadamente 18 quilómetros a pé até Constância, pela Grande Rota do Zêzere, com pernoita em acampamento.
Aqui ficam algumas imagens da iniciativa.

