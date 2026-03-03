Hospital da Luz correu por uma causa transformando quilómetros em solidariedade

Quarenta colaboradores do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira alinharam no arranque da 31ª edição da Corrida das Lezírias transformando cada quilómetro percorrido num contributo financeiro para a associação Mithós.

Sob o mote “Correr por uma causa”, a unidade de saúde comprometeu-se a doar cinco euros por cada quilómetro realizado pelos seus colaboradores, numa iniciativa inserida na política de responsabilidade social da instituição.

O cheque, com o valor final de 1.500 euros, foi entregue durante a cerimónia de pódio, num momento que juntou representantes do hospital e da associação.

Além dos colaboradores do Hospital da Luz integrarem as corridas de 10 e 5 quilómetros, a mascote ‘Lu’ foi uma presença constante no recinto desportivo, quer durante as provas, quer através da oferta de peluches aos infantis e benjamins que conquistaram lugares de pódio.

O Grupo Luz Saúde preparou a sua presença no evento com um pórtico insuflável e distribuição de brindes aos participantes.

A par da participação desportiva, o hospital promoveu rastreios gratuitos de indicadores de saúde, no levantamento de dorsais, no Pavilhão Multiusos.

Inaugurado em Abril de 2025, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira assume-se como um “centro de saúde de nova geração”, combinando consultas no próprio dia para adultos e crianças com acesso, no mesmo espaço, a especialidades hospitalares e meios complementares de diagnóstico.

