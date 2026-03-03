O MIRANTE TV | 03-03-2026 12:16
“Pingo no Nariz” reforça literacia em saúde infantil em Alpiarça
O Mercado Municipal de Alpiarça recebeu no domingo, 1 de Março, o workshop “Pingo no Nariz”, dirigido a pais e cuidadores de crianças até aos 3 anos. Orientada pela fisioterapeuta pediátrica Marta Pereira Moiteiro, a sessão esclareceu dúvidas sobre higiene nasal e sinais de alerta respiratório, com demonstrações práticas de lavagem nasal. A iniciativa contou com 17 participantes e reforçou a importância da literacia em saúde na primeira infância.
Aqui ficam algumas imagens da sessão.
