O MIRANTE TV | 04-03-2026 08:00
Pai e filho dão cartas no fandango do Rancho de Alpiarça
No Rancho Folclórico de Alpiarça o talento dança em família. Aos três anos, Duarte Ramos já sobe ao palco ao lado do pai, Bruno Ramos, e juntos dão vida ao vibrante fandango de pau. Entre passos firmes e olhares cúmplices, o pequeno fenómeno tem conquistado o público e prova que, em Alpiarça, o amor ao folclore passa de geração em geração. Esta actuação decorreu durante os prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE.
