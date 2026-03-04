uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
04-03-2026

Pai e filho dão cartas no fandango do Rancho de Alpiarça

No Rancho Folclórico de Alpiarça o talento dança em família. Aos três anos, Duarte Ramos já sobe ao palco ao lado do pai, Bruno Ramos, e juntos dão vida ao vibrante fandango de pau. Entre passos firmes e olhares cúmplices, o pequeno fenómeno tem conquistado o público e prova que, em Alpiarça, o amor ao folclore passa de geração em geração. Esta actuação decorreu durante os prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE.

