O MIRANTE TV | 05-03-2026 18:24
Empresários reuniram em Santarém para debater IA nas exportações
Novobanco e a AEP, em conjunto com outros parceiros, reuniram a 5 de Março um grupo restrito de 30 empresários para uma sessão de trabalho do projecto Portugal Export +60’30, que aponta à meta de levar as exportações a 60% do PIB até 2030.
A ambição de levar as exportações a 60% do PIB até 2030 juntou empresários em Santarém, no CNEMA, no dia 5 de Março, numa organização do novobanco e da Associação Empresarial de Portugal. A iniciativa promoveu um almoço/sessão de trabalho do projecto Portugal Export +60’30, centrada na Inteligência Artificial.
