05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-03-2026 18:24

Empresários reuniram em Santarém para debater IA nas exportações

Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações
Novobanco e a AEP, em conjunto com outros parceiros, reuniram a 5 de Março um grupo restrito de 30 empresários para uma sessão de trabalho do projecto Portugal Export +60’30, que aponta à meta de levar as exportações a 60% do PIB até 2030.

A ambição de levar as exportações a 60% do PIB até 2030 juntou empresários em Santarém, no CNEMA, no dia 5 de Março, numa organização do novobanco e da Associação Empresarial de Portugal. A iniciativa promoveu um almoço/sessão de trabalho do projecto Portugal Export +60’30, centrada na Inteligência Artificial.

