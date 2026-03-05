uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-03-2026 16:30

II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens

II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
Almeirim, Alverca, Benavente, Coruche, Entroncamento, Ourém, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas foram os concelhos representados no evento inclusivo.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) promoveu, no dia 5 de Março, o II Encontro de Padel Adaptado, no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, reunindo cerca de 70 jovens e dez instituições do distrito de Santarém.
A iniciativa destinou-se a instituições que trabalham com pessoas com deficiência mental e teve como principal objectivo fomentar a inclusão através da prática desportiva.
Após a realização do primeiro encontro, o CRIB deu continuidade a este projecto, reforçando o compromisso da instituição com a promoção de actividades inclusivas. À semelhança de outras iniciativas já organizadas, como os Encontros de Canoagem, o desporto foi novamente escolhido como meio de convívio, partilha de experiências e promoção da igualdade de oportunidades.
Segundo Henrique Carlota, técnico superior de reabilitação psicomotora no CRIB, a iniciativa tem “um impacto muito positivo do ponto de vista da saúde e da interacção social” das pessoas envolvidas.
O II Encontro de Padel Adaptado decorreu marcado pelo espírito de participação, cooperação e inclusão, contando com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.
