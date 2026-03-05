O MIRANTE TV | 05-03-2026 16:30
II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens
Almeirim, Alverca, Benavente, Coruche, Entroncamento, Ourém, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas foram os concelhos representados no evento inclusivo.
O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) promoveu, no dia 5 de Março, o II Encontro de Padel Adaptado, no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, reunindo cerca de 70 jovens e dez instituições do distrito de Santarém.
A iniciativa destinou-se a instituições que trabalham com pessoas com deficiência mental e teve como principal objectivo fomentar a inclusão através da prática desportiva.
Após a realização do primeiro encontro, o CRIB deu continuidade a este projecto, reforçando o compromisso da instituição com a promoção de actividades inclusivas. À semelhança de outras iniciativas já organizadas, como os Encontros de Canoagem, o desporto foi novamente escolhido como meio de convívio, partilha de experiências e promoção da igualdade de oportunidades.
Segundo Henrique Carlota, técnico superior de reabilitação psicomotora no CRIB, a iniciativa tem “um impacto muito positivo do ponto de vista da saúde e da interacção social” das pessoas envolvidas.
O II Encontro de Padel Adaptado decorreu marcado pelo espírito de participação, cooperação e inclusão, contando com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Vale Tejo
04-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região