II Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia contou com participação de cerca de 70 jovens

Almeirim, Alverca, Benavente, Coruche, Entroncamento, Ourém, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas foram os concelhos representados no evento inclusivo.

A iniciativa destinou-se a instituições que trabalham com pessoas com deficiência mental e teve como principal objectivo fomentar a inclusão através da prática desportiva.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) promoveu, no dia 5 de Março, o II Encontro de Padel Adaptado, no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, reunindo cerca de 70 jovens e dez instituições do distrito de Santarém.

Após a realização do primeiro encontro, o CRIB deu continuidade a este projecto, reforçando o compromisso da instituição com a promoção de actividades inclusivas. À semelhança de outras iniciativas já organizadas, como os Encontros de Canoagem, o desporto foi novamente escolhido como meio de convívio, partilha de experiências e promoção da igualdade de oportunidades.

Segundo Henrique Carlota, técnico superior de reabilitação psicomotora no CRIB, a iniciativa tem “um impacto muito positivo do ponto de vista da saúde e da interacção social” das pessoas envolvidas.

O II Encontro de Padel Adaptado decorreu marcado pelo espírito de participação, cooperação e inclusão, contando com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.