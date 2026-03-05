uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-03-2026 08:00

No Rancho de Alpiarça ninguém fica para trás

No Rancho de Alpiarça ninguém fica para trás
O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça nasceu em 1969 e continua a levar o nome de Alpiarça pelo país e além-fronteiras. Fundado por António Flor, que recolheu modas e memórias porta a porta, é hoje uma família com mais de 40 elementos. Esta actuação decorreu durante a cerimónia da entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, no Convento de São Francisco.

