No Rancho de Alpiarça ninguém fica para trás

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça nasceu em 1969 e continua a levar o nome de Alpiarça pelo país e além-fronteiras. Fundado por António Flor, que recolheu modas e memórias porta a porta, é hoje uma família com mais de 40 elementos. Esta actuação decorreu durante a cerimónia da entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, no Convento de São Francisco.