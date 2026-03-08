Cartoon Xira reúne 216 olhares críticos sobre o ano 2025

A exposição no Celeiro da Patriarcal, na cidade de Vila Franca de Xira, apresenta caricaturas da espanhola Maria Picassó e cartoons de alguns dos principais autores portugueses.

A liberdade de expressão e o olhar crítico sobre a actualidade estão de regresso a Vila Franca de Xira com a 27.ª edição da Cartoon Xira.

A exposição, patente no Celeiro da Patriarcal até 31 de Maio, com entradas livres, reúne 216 cartoons que revisitam os principais acontecimentos e protagonistas do último ano.

Entre os destaques está a mostra de caricaturas da artista espanhola convidada Maria Picassó, com 106 trabalhos. Já a exposição “Cartoons do Ano 2025” apresenta 110 obras de alguns dos mais reconhecidos cartoonistas portugueses, como António Antunes, André Carrilho ou Cristina Sampaio.

