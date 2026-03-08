uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 08-03-2026 22:06

Cartoon Xira reúne 216 olhares críticos sobre o ano 2025

Cartoon Xira reúne 216 olhares críticos sobre o ano 2025
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A exposição no Celeiro da Patriarcal, na cidade de Vila Franca de Xira, apresenta caricaturas da espanhola Maria Picassó e cartoons de alguns dos principais autores portugueses.

A liberdade de expressão e o olhar crítico sobre a actualidade estão de regresso a Vila Franca de Xira com a 27.ª edição da Cartoon Xira.
A exposição, patente no Celeiro da Patriarcal até 31 de Maio, com entradas livres, reúne 216 cartoons que revisitam os principais acontecimentos e protagonistas do último ano.
Entre os destaques está a mostra de caricaturas da artista espanhola convidada Maria Picassó, com 106 trabalhos. Já a exposição “Cartoons do Ano 2025” apresenta 110 obras de alguns dos mais reconhecidos cartoonistas portugueses, como António Antunes, André Carrilho ou Cristina Sampaio.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região