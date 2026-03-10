O MIRANTE TV | 10-03-2026 11:21
Filas na Ponte da Chamusca chegam hoje aos 50 minutos de espera
A Ponte da Chamusca voltou esta terça-feira, 10 de Março, a ser o retrato de um problema sem fim à vista. Com filas de espera a rondar os 50 minutos, alguns condutores têm recorrido às redes sociais para mostrar o desespero de quem perde tempo e paciência numa travessia que há muito deixou de responder às necessidades da região.
