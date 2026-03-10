Rasto de destruição nos campos lezíria após descargas das barragens

As descargas descontroladas das barragens deixaram um rasto de destruição nos campos da lezíria. Nos campos entre a Chamusca e Alpiarça, a água avançou em poucas horas até zonas onde, em cheias de outros tempos, demorava muito mais tempo a chegar. Entre prejuízos, terras arrastadas e solo fértil perdido, o cenário é devastador. Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE