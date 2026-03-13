Toiro à solta semeia pânico na Estrada Nacional em Benavente

Um toiro andou à solta na Estrada Nacional 118, em Benavente, e apanhou de surpresa dezenas de condutores, causando momentos de grande tensão e sobressalto. O animal circulou junto à via, obrigando muitos automobilistas a abrandar e a redobrar cuidados para evitar acidentes. A situação gerou alarme, mas acabou por ser resolvida sem registo de feridos.