O MIRANTE TV | 13-03-2026 12:07
Toiro à solta semeia pânico na Estrada Nacional em Benavente
Um toiro andou à solta na Estrada Nacional 118, em Benavente, e apanhou de surpresa dezenas de condutores, causando momentos de grande tensão e sobressalto. O animal circulou junto à via, obrigando muitos automobilistas a abrandar e a redobrar cuidados para evitar acidentes. A situação gerou alarme, mas acabou por ser resolvida sem registo de feridos.
