Mais de 150 pessoas em protesto à porta do Hospital VFX contra encerramento das urgências

As 12 comissões de utentes da região criticaram a decisão do Governo de encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia e de mudar o serviço para o hospital de Loures.

Uma centena e meia de pessoas manifestaram-se na manhã deste sábado, 14 de Março, junto ao Hospital Vila Franca de Xira, num protesto contra o encerramento da urgência de obstetrícia.

Utentes e autarcas criticaram a decisão do governo de concentrar o atendimento no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e aprovaram uma moção de rejeição à ideia.

A manifestação foi organizada por 12 associações de utentes, que se juntaram à porta da unidade hospitalar para alertar para o impacto da medida.

O encerramento da urgência de obstetrícia vai afectar os utentes de cinco concelhos: Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Benavente.

Os autarcas criticam o delapidar do Serviço Nacional de Saúde e pedem soluções, mantendo-se expectantes face à reunião que vai acontecer na manhã de segunda-feira em Lisboa com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

