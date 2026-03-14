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O MIRANTE TV | 14-03-2026 16:45

Mais de 150 pessoas em protesto à porta do Hospital VFX contra encerramento das urgências

Mais de 150 pessoas em protesto à porta do Hospital VFX contra encerramento das urgências
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As 12 comissões de utentes da região criticaram a decisão do Governo de encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia e de mudar o serviço para o hospital de Loures.

Uma centena e meia de pessoas manifestaram-se na manhã deste sábado, 14 de Março, junto ao Hospital Vila Franca de Xira, num protesto contra o encerramento da urgência de obstetrícia.
Utentes e autarcas criticaram a decisão do governo de concentrar o atendimento no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e aprovaram uma moção de rejeição à ideia.
A manifestação foi organizada por 12 associações de utentes, que se juntaram à porta da unidade hospitalar para alertar para o impacto da medida.
O encerramento da urgência de obstetrícia vai afectar os utentes de cinco concelhos: Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Benavente.
Os autarcas criticam o delapidar do Serviço Nacional de Saúde e pedem soluções, mantendo-se expectantes face à reunião que vai acontecer na manhã de segunda-feira em Lisboa com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

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