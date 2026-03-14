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O MIRANTE TV | 14-03-2026 10:00

Marco Nunes: da engenharia à gestão de respostas sociais em Vila Franca de Xira

Marco Nunes: da engenharia à gestão de respostas sociais em Vila Franca de Xira
Marco Sousa Nunes é um homem que acredita no poder transformador do movimento associativo - foto O MIRANTE
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Director executivo da Misericordia de Vila Franca de Xira é um rosto conhecido na cidade e que acredita no potencial de ter equipas motivadas.

Marco Sousa Nunes, 42 anos, é director executivo da Misericórdia de Vila Franca de Xira. Natural de Lisboa, cresceu na Póvoa de Santa Iria e vive em Arruda dos Vinhos.
Começou a trabalhar como caixa de supermercado e formou-se em engenharia mecânica, trabalhando depois em grandes projectos de construção civil em Portugal e no estrangeiro.
Passou pela indústria e pelo Hospital Vila Franca de Xira, ainda no tempo da Parceria Público Privada.
Em 2023 assumiu a gestão do Campus de Saúde da Misericórdia de VFX, defendendo uma gestão profissionalizada e eficiente no sector social.
Considera que o maior desafio na saúde é atrair e reter recursos humanos.
Defende a cooperação entre instituições e acredita que comunidade, Estado e sector social devem responder juntos ao envelhecimento da população.
É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE

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