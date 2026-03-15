O MIRANTE TV | 15-03-2026 10:42
Corrida ao título na liga de futebol feminino cada vez mais intensa
A 6.ª jornada da Liga CAF O MIRANTE, disputada no Campo de Jogos do Carvalhal, em pelado e com muita chuva, voltou a agitar a classificação e confirmou uma luta intensa pelos primeiros lugares.
A Liga CAF O MIRANTE segue ao rubro e a 6.ª jornada, disputada no Campo de Jogos do Carvalhal, voltou a mostrar que a competição está cada vez mais equilibrada e com contas apertadas no topo. A formação da Azinhaga mantém-se na liderança, depois de vencer o Alhandra por 3-1. Logo atrás continua Os Lagartos do Sardoal, após derrotar o Alcaravela por 2-0. A Juventude Lapas Feminino também não desarma e, com o triunfo por 3-1 frente aos Lobos do Carvalhal, mantém-se na perseguição aos primeiros. O Riachense somou uma vitória importante diante do Forte da Casa, por 1-0, e reforçou a luta pelos lugares intermédios da tabela.
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