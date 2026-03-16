Museu de Vila Franca de Xira convida população a partilhar memórias da Rua Direita

Museu Municipal de Vila Franca de Xira está a recolher fotografias, objectos e documentos ligados à Rua Dr. Miguel Bombarda, conhecida pelos vilafranquenses como Rua Direita. A exposição abre em Abril.

Cinco séculos de história da Rua Direita vão estar em destaque numa nova exposição do Museu Municipal de Vila Franca de Xira. “Do Mártir Santo à Galache” revisita as memórias da Rua Dr. Miguel Bombarda, conhecida pelos vilafranquenses como Rua Direita, desde o século XVI até aos dias de hoje.

Para ajudar a contar esta história, as curadoras da exposição estão a convidar a população a participar.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE

