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O MIRANTE TV | 16-03-2026 14:15

Museu de Vila Franca de Xira convida população a partilhar memórias da Rua Direita

Museu de Vila Franca de Xira convida população a partilhar memórias da Rua Direita
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Museu Municipal de Vila Franca de Xira está a recolher fotografias, objectos e documentos ligados à Rua Dr. Miguel Bombarda, conhecida pelos vilafranquenses como Rua Direita. A exposição abre em Abril.

Cinco séculos de história da Rua Direita vão estar em destaque numa nova exposição do Museu Municipal de Vila Franca de Xira. “Do Mártir Santo à Galache” revisita as memórias da Rua Dr. Miguel Bombarda, conhecida pelos vilafranquenses como Rua Direita, desde o século XVI até aos dias de hoje.
Para ajudar a contar esta história, as curadoras da exposição estão a convidar a população a participar.

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