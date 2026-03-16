Politécnico de Santarém abre portas ao emprego

Feira INTEGRA levou ao Politécnico de Santarém dezenas de empresas e abriu aos estudantes finalistas uma porta directa para o mercado de trabalho, num dia pensado para transformar contactos em estágios e oportunidades de emprego.

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém recebeu na quarta-feira, 12 de Março, a feira de emprego INTEGRA, uma iniciativa criada para aproximar os estudantes finalistas das empresas e entidades empregadoras da região. Num ambiente de networking informal, o evento juntou alunos e representantes de vários sectores, do produtivo ao tecnológico e social, com o objectivo de facilitar o contacto directo entre quem procura uma oportunidade e quem precisa de talento qualificado.