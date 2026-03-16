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O MIRANTE TV | 16-03-2026 15:39

Sónia Ferreira dá pelouros a vereador do Chega em Benavente

Sónia Ferreira dá pelouros a vereador do Chega em Benavente
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Frederico Antunes vai ser vereador do Desenvolvimento Económico, Mobilidade e Transportes, Habitação, Tecnologia e assuntos relacionados com o Novo Aeroporto.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, atribuiu pelouros a Frederico Antunes, vereador eleito pelo Chega.
Eleita pela coligação AD (PPD/PSD.CDS-PP), Sónia Ferreira entregou a Frederico Antunes a coordenação do novo aeroporto, assim como as áreas do desenvolvimento económico, tecnologia, habitação, mobilidade e transportes, entre outros.
Esta é a primeira alteração no executivo em cinco meses de mandato desde a realização das autárquicas de Outubro de 2025.
Com 32,39% dos votos, a AD assegurou dois mandatos no executivo camarário. O Chega surgiu como segunda força mais votada, com 26,61% e dois vereadores, ultrapassando a CDU, que caiu para 24,62%, tendo elegido também dois representantes. O PS, com apenas 13,78%, elegeu um vereador.
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