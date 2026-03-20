Herman José festejou aniversário em Santarém e recebeu uma medalha

O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito.

O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito, numa cerimónia onde foram distinguidas outras personalidades e instituições.

O artista tinha agendado para essa noite um espectáculo nas Festas de São José, em Santarém, que acabou por ser adiado para domingo devido às condições meteorológicas. Mas o aniversário acabou por ser assinalado, com o cantar dos parabéns e o indispensável bolo, perante os aplausos da numerosa plateia.

