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O MIRANTE TV | 20-03-2026 09:00

Herman José festejou aniversário em Santarém e recebeu uma medalha

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O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito.

O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito, numa cerimónia onde foram distinguidas outras personalidades e instituições.
O artista tinha agendado para essa noite um espectáculo nas Festas de São José, em Santarém, que acabou por ser adiado para domingo devido às condições meteorológicas. Mas o aniversário acabou por ser assinalado, com o cantar dos parabéns e o indispensável bolo, perante os aplausos da numerosa plateia.

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