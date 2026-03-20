O MIRANTE TV | 20-03-2026 09:00
Herman José festejou aniversário em Santarém e recebeu uma medalha
O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito.
O humorista Herman José celebrou 72 anos de vida esta quinta-feira, 19 de Março, dia em que foi também agraciado pela Câmara de Santarém com a Medalha de Mérito, numa cerimónia onde foram distinguidas outras personalidades e instituições.
O artista tinha agendado para essa noite um espectáculo nas Festas de São José, em Santarém, que acabou por ser adiado para domingo devido às condições meteorológicas. Mas o aniversário acabou por ser assinalado, com o cantar dos parabéns e o indispensável bolo, perante os aplausos da numerosa plateia.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Vale Tejo
18-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região