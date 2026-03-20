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O MIRANTE TV | 20-03-2026 09:00

Santarém distinguiu personalidades e instituições no feriado municipal

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Salgueiro Maia e Veríssimo Serrão são os primeiros distinguidos com as Chaves de Ouro de Santarém, o mais alto galardão atribuído pelo município.

As Chaves de Ouro da Cidade de Santarém, o mais alto galardão instituído pelo município, foram entregues pela primeira vez no feriado municipal de 19 de Março, distinguindo a título póstumo o historiador Joaquim Veríssimo Serrão e o capitão de Abril Fernando Salgueiro Maia. Na cerimónia promovida pela Câmara de Santarém, que encheu o Convento de São Francisco, o presidente do município, João Leite, e o presidente da assembleia municipal, Gustavo Reis, entregaram condecorações de diferentes graus a várias instituições e personalidades.

A deliberação com os nomes a distinguir foi aprovada à porta fechada no final da reunião do executivo camarário de 16 de Março. Foi deliberado atribuir quatro medalhas de ouro. Os escolhidos foram o ex-presidente da câmara Ricardo Gonçalves; o ex-presidente da assembleia municipal Joaquim Neto; o professor e historiador Martinho Vicente Rodrigues, também director do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão; e, a título póstumo, Álvaro Pinto Correia, engenheiro civil com raízes em Tremês, que foi secretário de Estado da Construção Civil e da Habitação e Urbanismo, administrador da Caixa Geral de Depósitos, entre outros cargos.

A Medalha de Honra do Município foi atribuída a Carlos Beato, antigo Capitão de Abril e camarada de armas de Salgueiro Maia. Já as Medalhas de Mérito distinguiram o jovem actor João Arrais; o Círculo Cultural Scalabitano; a Livraria Aqui Há Gato; o artista Herman José; o jornal Correio do Ribatejo; o restaurante a Taberna do Quinzena; o fundador e presidente do Vitória de Santarém António Pardelhas; o médico Ângelo Nobre; e, a título póstumo, a professora Mariana Viegas.

As medalhas de Altruísmo galardoaram o Lar de Santo António da Cidade de Santarém e as Misericórdias de Alcanede, Pernes e Santarém. “A atribuição destas condecorações foi decidida pela excelência das personalidades e entidades nomeadas, atendendo ao inestimável contributo dado aos Munícipes, à Cidade e a todo o concelho de Santarém”, justificou o município.

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